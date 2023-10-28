18:05, 28 октября 2023
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Снять квартиру с животными. Эти советы помогут вам сэкономить время и нервы
© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
О том, где и как квартиросъемщику с животными и детьми проще всего арендовать жилье в Москве, рассказали аналитики компании «Домклик». Оказалось, что больше всего подобных предложений в Южном округе столицы.
Здесь отметка «можно с детьми» присутствует в каждом втором объявлении. Аналогичная ситуация наблюдается и в Юго-Восточном округе.
На западе, севере и в центре города также преобладают варианты квартир, хозяева которых не против жильцов с животными и детьми.
Аналитики отмечают, что в подобных предложениях немного завышена цена, но не больше, чем на 10 процентов.
Ранее была раскрыта стоимость квартиры Николая Караченцова в центре Москвы.