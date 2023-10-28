Снять квартиру с животными. Эти советы помогут вам сэкономить время и нервы

О том, где и как квартиросъемщику с животными и детьми проще всего арендовать жилье в Москве, рассказали аналитики компании «Домклик». Оказалось, что больше всего подобных предложений в Южном округе столицы.

Здесь отметка «можно с детьми» присутствует в каждом втором объявлении. Аналогичная ситуация наблюдается и в Юго-Восточном округе.

На западе, севере и в центре города также преобладают варианты квартир, хозяева которых не против жильцов с животными и детьми.

Аналитики отмечают, что в подобных предложениях немного завышена цена, но не больше, чем на 10 процентов.

Ранее была раскрыта стоимость квартиры Николая Караченцова в центре Москвы.