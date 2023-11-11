13:00, 11 ноября 2023
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Снова оттягивала трусики. Бритни Спирс в бикини записала видео
© Кадр: @britneyspears
Снова оттягивала трусики. Американская певица Бритни Спирс в бикини записала видео, которое опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Артистка позировала на яхте, демонстрируя поклонникам свою фигуру. Сначала она повернулась к камере лицом, потом спиной и в конце сделала селфи.
В ролике Спирс появилась в белом бикини с красным принтом, а из аксессуаров выбрала подвеску и солнцезащитные очки с черно-золотой оправой и темными стеклами. На нескольких кадрах она оставила волосы распущенными, а затем собрала их в хвост.
Ранее Бритни Спирс оправдалась за откровенные видео.