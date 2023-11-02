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06:00, 02 ноября 2023
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Эти продукты снизят риск развития рака. Врач раскрыла список

Эти продукты снизят риск развития рака. Врач раскрыла список

© Фото: Unsplash

Способ, который поможет снизить риск развития рака назвала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, кандидат медицинских наук Алла Губина, ее слова передает Роскачество.

По словам специалиста, снизить риск возникновения опасного заболевания на 10-20 процентов помогут фрукты, овощи и бобовые, нежирное мясо и птица, рыба, яйца, тофу, орехи и семена.

Предотвратить появление опасного заболевания также могут помочь цельнозерновые и/или злаковые с высоким содержанием клетчатки, молоко, йогурт, сыр и альтернативные продукты, в основном с пониженным содержанием жира, добавила эксперт.

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