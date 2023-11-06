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20:30, 06 ноября 2023
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Снимаем стресс алкоголем? Врач рассказал о главной опасности этого

Снимаем стресс алкоголем? Врач рассказал о главной опасности этого

© Фото: Kelsey Chance / Unsplash

О том, можно ли снять стресс с помощью алкоголя, рассказал психиатр-нарколог, внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. Ответ на интересующий многих вопрос опубликовала пресс-служба ведомства.

«Сначала алкоголь действительно ненадолго приподнимает настроение, поскольку мозг под его воздействием вырабатывает "гормоны радости и счастья", но за этим следует резкое его падение. Тоже самое происходит и с тревогой, которая сопутствует стрессу. Когда алкоголь перестает действовать, она усиливается», — пояснил Холдин.

При психологическом дискомфорте врач посоветовал не прибегать к спиртному. Лучше попробовать занятия, которые вырабатывают «гормоны радости» естественным путем. Это может быть спорт, общение с близкими, прогулки на природе.

Ранее врачи развеяли популярные мифы об алкоголе.

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