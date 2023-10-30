Мать уехавшего из России Смолянинова живет в ужасных условиях. Актер не может помочь самому близкому человеку

Мать уехавшего из России актера Артура Смолянинова (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) живет в ужасных условиях, сообщает Prozvezd.info. Издание выяснило, почему актер не может помочь самому близкому человеку.

«Ну он сам сейчас не такие большие деньги получает, как раньше», — объяснила отсутствие помощи от наследника его родительница, художница и учитель ИЗО Мария Смольянинова.

Сейчас женщина живет в давно не ремонтированной, заваленной вещами и мусором квартире. У нее есть еще двое сыновей, но один из них болен аутизмом, а второй отбывает 19-летний срок в тюрьме.

Смольянинов также оставил на родине сыновей Артура и Марка, рожденных в браке с актрисой Дарьей Мельниковой. Иногда они навещают отца вместе с бабушкой.