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18:30, 10 ноября 2023
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Смертельный тюнинг. 29-летняя телезвезда умерла во время косметической операции

Смертельный тюнинг. 29-летняя телезвезда умерла во время косметической операции

© Фото: @luandradel

29-летняя бразильская блогер и телезвезда Луана Андраде умерла во время косметической операции по откачиванию жира из колена, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на иностранные СМИ. Смерть наступила от остановки сердца.

Андраде прибегла к тюнингу внешности в частной клинике Сан-Паулу. Звезду тщетно пытались реанимировать после потери сознания. Экстренное обследование показало, что у Андраде был обширный тромбоз. Официальная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее в Бразилии умерла звезда сериала «Клон».

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