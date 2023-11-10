Смертельный тюнинг. 29-летняя телезвезда умерла во время косметической операции

29-летняя бразильская блогер и телезвезда Луана Андраде умерла во время косметической операции по откачиванию жира из колена, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на иностранные СМИ. Смерть наступила от остановки сердца.

Андраде прибегла к тюнингу внешности в частной клинике Сан-Паулу. Звезду тщетно пытались реанимировать после потери сознания. Экстренное обследование показало, что у Андраде был обширный тромбоз. Официальная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее в Бразилии умерла звезда сериала «Клон».