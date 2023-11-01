Смертельно опасно! Мясников рассказал, кому нельзя курить вейпы

Кому нельзя курить электронные сигареты, рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, наибольшую опасность вейпы представляют для подростков, так как после электронных сигарет 70 процентов юных курильщиков переходят на настоящие. Кроме того, именно молодые люди чаще употребляют запрещенные вещества, передозировка которых смертельно опасна, подчеркнул эксперт.

Мясников также напомнил, что 40 процентов тех, кто курит всю жизнь, умирают либо от рака, либо из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы.