Смертельно опасно! Почему не следует сочетать алкоголь и спорт?

О том, почему не следует сочетать алкоголь и спорт, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. По его словам, это настолько опасно, что может привести к самым печальным последствиям.

«При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне. А это ведет к тромбообразованию. Такой микс моментально нагружает и сердечно-сосудистую систему. Для некоторых такое сочетание может стать смертельным», — заявил Холдин.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что планирует возобновить употребление алкоголя в ноябре.