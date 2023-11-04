Люди
20:00, 04 ноября 2023
1 мин.

Смертельно опасно! Почему не следует сочетать алкоголь и спорт?

Смертельно опасно! Почему не следует сочетать алкоголь и спорт?

© Фото: Unsplash

О том, почему не следует сочетать алкоголь и спорт, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. По его словам, это настолько опасно, что может привести к самым печальным последствиям.

«При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне. А это ведет к тромбообразованию. Такой микс моментально нагружает и сердечно-сосудистую систему. Для некоторых такое сочетание может стать смертельным», — заявил Холдин.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что планирует возобновить употребление алкоголя в ноябре.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.