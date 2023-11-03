09:30, 03 ноября 2023
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Как выглядеть стильно в слякоть? Александр Рогов дал простой ответ
© Фото: Oleg Ivanov / Unsplash
Простой ответ на вопрос, как выглядеть стильно в слякоть, дал в своем Telegram-канале популярный стилист и телеведущий Александр Рогов.
«Я просто обожаю гранж! Эта эстетика всегда будет актуальна! И можно выглядеть стильно даже в сезон слякоти, которая с нами теперь надолго», — заявил он.
Модный эксперт посоветовал сочетать черные колготки в крупную сетку с сапогами-трубами на массивной подошве, а многослойные образы с рубашкой, объемными джинсами и бомбером дополнять ботинками с глиттером.
Самым смелым он предложил позаимствовать идеи у рокерши Кортни Лав: носить мини-юбки в сочетании с сапогами-чулками на тракторной подошве.
Ранее Рогов призвал носить смелые кружевные вещи.