Слухи или правда? Опубликованы неоднозначные фото со звездой «Сумерек»

Слухи или правда? Daily Mail опубликовал неоднозначные фото со звездой «Сумеречной саги», британца Роберта Паттинсона. Предположительно, актер в ближайшее время станет отцом.

На фото рядом с Паттинсоном запечатлена его возлюбленная Сьюки Уотерхаус, по ее внешнему виду можно предположить, что она беременна. Папарацци засняли пару во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Журналисты высказали гипотезу, что актриса находится на пятом месяце беременности. Официального подтверждения этой информации нет.