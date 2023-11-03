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11:30, 03 ноября 2023
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Слухи или правда? Опубликованы неоднозначные фото со звездой «Сумерек»

Сьюки Уотерхаус.

Сьюки Уотерхаус.

© Кадр: фильм «Плохая партия»

Слухи или правда? Daily Mail опубликовал неоднозначные фото со звездой «Сумеречной саги», британца Роберта Паттинсона. Предположительно, актер в ближайшее время станет отцом.

На фото рядом с Паттинсоном запечатлена его возлюбленная Сьюки Уотерхаус, по ее внешнему виду можно предположить, что она беременна. Папарацци засняли пару во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Журналисты высказали гипотезу, что актриса находится на пятом месяце беременности. Официального подтверждения этой информации нет.

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