Сливовый сезон. Сколько штук за раз разрешают съедать врачи? Об этом в личном Telegram-канале сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

«Много слив есть не стоит. Это чревато вздутием живота, диареей, аллергическими реакциями. Суточная норма — до шести не очень крупных плодов, причем не больше двух за раз. Если у вас есть проблемы с желудком или почками, лучше сократить до одной-двух слив в день. Эти фрукты содержат оксалаты, которые повышают риск образования камней в почках», — написала специалист.

Тем не менее, и свежие, и сушеные сливы, полезны для здоровья. В них содержатся витамины А и С, кальций, фосфор, пектины, антиоксиданты, бор. Они помогают укреплять мышцы и кости, способствуют улучшению памяти и даже замедляют процессы старения.

Благодаря большому количеству клетчатки в составе плодов, можно избавиться от запоров и есть их при похудении. Они надолго насыщают, поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а значит помогают держать вес под контролем. А насыщенность фруктов железом предотвращает анемию.

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