Слегла с нервным срывом. Почему Тамара Гвердцители уехала из России?

Почему певица Тамара Гвердцители уехала из России? На вопросы о жизни артистки ответил MK.RU ее бывший продюсер Сергей Пудовкин.

«Мы с Тамарой Михайловной больше не работаем. Она пока не приезжает сюда. Дай Бог, чтобы ей хорошо дышалось и счастливо жилось там», — рассказал он.

По словам продюсера, Гвердцители слегла с нервным срывом после смерти матери. Два месяца она провела в реабилитационной клинике. После этого звезда перестала выступать в России. Сейчас певица дает концерты в странах бывшего СССР.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает уехавший в США шоумен Александр Цекало.