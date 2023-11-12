«Цены все же кусаются». Во сколько обойдутся россиянам сладкие подарки на Новый год? О завозе первых наборов в российские магазины сообщил SHOT.

Стоимость подарков увеличивается, заявили в компании «Объединенные кондитеры», куда входят бренды «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Аленка», «Коровка». Например, конфеты подорожали на шесть-восемь процентов, шоколад — примерно на 16процентов, карамель— на три-четыре процента.

Если в прошлом году наборы весом около 800 граммов стоили в среднем 1,3 тысячи рублей, к грядущим новогодним праздникам россиянам придется потратить около 1,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в России подешевел один популярный деликатес. Что стоит купить к Новому году?