«Скорую, скорую!» Первый снег стал причиной массовой аварии в Москве

По данным источника, из-за снежной метели и гололедицы столкнулось больше десяти машин. В какой-то момент одно из авто наехало на сотрудника Центроспаса. К пострадавшему сразу подбежали очевидцы, ему потребовалась медицинская помощь.

С места массового ДТП были госпитализированы два человека. У одного из них диагностировали черепно-мозговую травму. Четыре из пяти полос в сторону центра были перекрыты.

Ранее жителям столичного региона посоветовали сменить резину.