10:45, 27 октября 2023
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«Скорую, скорую!» Первый снег стал причиной массовой аварии в Москве
Массовое ДТП произошло в Москве на Третьем транспортном конце (ТТК) в районе Южнопортовый. Ситуация попала на видео, опубликованное Mash.
По данным источника, из-за снежной метели и гололедицы столкнулось больше десяти машин. В какой-то момент одно из авто наехало на сотрудника Центроспаса. К пострадавшему сразу подбежали очевидцы, ему потребовалась медицинская помощь.
С места массового ДТП были госпитализированы два человека. У одного из них диагностировали черепно-мозговую травму. Четыре из пяти полос в сторону центра были перекрыты.
Ранее жителям столичного региона посоветовали сменить резину.