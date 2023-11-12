Сколько стоит жизнь в Италии? Эти цены вас удивят!

О том, сколько стоит жизнь в Италии, рассказал интернет-изданию «Мослента» переехавший из Москвы в Неаполь диджей Петр. Эти цены вас удивят!

По словам 25-летнего россиянина, на продукты он тратит примерно 180-200 евро в месяц. При этом частично он готовит еду дома, а частично заказывает в уличных кафе.

«В Неаполе очень богатая стрит-фуд культура. Съесть пиццу и выпить бутылку пива можно за пять евро. Кстати, в Италии не принято заказывать пиццу на целую компанию. Здесь это блюдо на одного. Делиться свой пиццей с кем-то — это дурной тон», — рассказал москвич.

Петр снимает студию площадью около 35 «квадратов» в престижном районе города за 550 евро в месяц. Вместе с коммунальными платежами выходит около 615 евро, уточнил он.

«До центра идти минут 15 пешком, до моря — полчаса, а до ближайшего метро — всего 10 минут. В целом, для комфортной жизни в Неаполе нужно от 1000 евро в месяц», — отметил диджей.

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