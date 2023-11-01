Сколько платят SHAMANу за один концерт? Эта цифра вас поразит!

Эта цифра вас поразит! Сколько получает певец SHAMAN (Ярослав Дронов), рассказал NEWS.ru концертный директор артиста Сергей Лавров.

По его словам, за один концерт Дронов получает от двух до трех миллионов рублей. «У SHAMAN много концертов, потому что сейчас прет патриотическая песня», — отметил Лавров. Он добавил, что не знает, сколько продлится мода на популярного исполнителя.

По словам Лаврова, гонорар Дронова не самый большой среди отечественных звезд. К примеру, певицы Zivert и Анна Asti зарабатывают на своих выступлениях больше.

Ранее СМИ раскрыли гонорары российских звезд за выступления на новогодних корпоративах.