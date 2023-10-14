Раскрыта схема прикидывающихся сотрудниками ФСБ мошенников

Схему мошенничества, когда аферисты прикидываются сотрудниками ФСБ, раскрыл агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он предупредил, что злоумышленники представляются правоохранителями при звонке жертве, сообщают, что на нее якобы оформлены кредиты и убеждают перевести деньги на «безопасные» счета.

«Жертву обрабатывает целая бригада: и "сотрудник ФСБ из отдела по борьбе с финансированием терроризма", и "следователь", и "сотрудница ЦБ", и даже "оператор с портала Госуслуги". Растерянный и запутанный человек передает злоумышленникам все сбережения, берет кредиты и отправляет им снятые деньги, а затем и объекты недвижимости», — описал преступную схему эксперт.

Соловьев напомнил, что сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам. Не нужно вступать в телефонные разговоры с незнакомцами, переводить им деньги и совершать какие-либо действия со своей недвижимостью.

«Если же объект недвижимости потерян, то необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру. Так жертва сможет до конца следствия там жить», — добавил юрист.