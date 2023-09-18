Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества в родительских чатах

О новой схеме мошенничества в родительских чатах предупредила «Вечерняя Москва» со ссылкой на мать ученика одной из столичных школ. Женщина рассказала, что мошенники взломали аккаунт учительницы ее ребенка и написали сообщение в общую группу с просьбой прислать денег.

«Это было подозрительно, поскольку наши дети — первоклассники. Мы учительницу знаем всего несколько дней, и вдруг такая эмоциональная, слезная просьба о помощи», — поделилась подробностями россиянка.

В Банке России отметили, что указанная схема популярна у аферистов. Кроме того, злоумышленники могут присылать в родительские чаты предложения об обналичивании денег с «Пушкинской карты» и подработке для родителей и подростков.

«Мошенники часто присылают ссылки на сбор денег, на разного рода акции, якобы согласованные с администрацией чата. Таким способом мошенники могут воровать деньги со счета, а также узнавать личные данные людей, с помощью которых возможно взломать их аккаунты», — рассказал эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.