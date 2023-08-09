Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о возвращении «египетской ночи»

О возвращении в Москву «египетской ночи» в предстоящую субботу, 12 августа, предупредил столичных жителей в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что воздушные массы из Египта принесут в столицу ночную жару. Воздух в ночные часы прогреется до 17-21 градуса, что нетипично для столичной погоды в это время суток. Аналогичная ситуация наблюдалась в городе последние три ночи, когда воздух прогревался до 23 градусов тепла.

Несмотря на жаркую ночь, днем в субботу погодная ситуация резко изменится и в столице ожидается всего 23-24 градуса тепла.