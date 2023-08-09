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22:01, 09 августа 2023
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Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о возвращении «египетской ночи»

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о возвращении «египетской ночи»

© Фото: Oleg Ivanov / Unsplash

О возвращении в Москву «египетской ночи» в предстоящую субботу, 12 августа, предупредил столичных жителей в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что воздушные массы из Египта принесут в столицу ночную жару. Воздух в ночные часы прогреется до 17-21 градуса, что нетипично для столичной погоды в это время суток. Аналогичная ситуация наблюдалась в городе последние три ночи, когда воздух прогревался до 23 градусов тепла.

Несмотря на жаркую ночь, днем в субботу погодная ситуация резко изменится и в столице ожидается всего 23-24 градуса тепла.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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