Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце лета

О погоде в Москве в конце лета рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в последние дни августа в городе потеплеет до 26 градусов.

«Красивой погодой завершается лето», — отметил синоптик. Температурный фон превысит норму приблизительно на один градус. В начале недели прогнозируются 16-19 градусов и небольшие дожди, однако во второй половине недели столбики термометров покажут плюс 21-26 в дневное время.