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07:00, 06 ноября 2023
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Симптомы смертельного заболевания. Как вовремя распознать?

Симптомы смертельного заболевания. Как вовремя распознать?

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

О том, как время распознать смертельное заболевание рассказал профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. Признаки, указывающие на аневризму сосудов врач назвал в программе «Вакцина правды» на канале «Царьград».

По словам специалиста, среди специфических признаков можно выделить: нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, увеличение или уменьшение зрачков. Кроме того, у человека может появляться онемение конечностей.

Разрыв сосуда на фоне аневризмы может произойти спонтанно или из-за травмы. В этом случае существует риск летального исхода, а также развитие инфаркта головного мозга или инсульта, рассказал медик.

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