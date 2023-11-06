Симптомы смертельного заболевания. Как вовремя распознать?

О том, как время распознать смертельное заболевание рассказал профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. Признаки, указывающие на аневризму сосудов врач назвал в программе «Вакцина правды» на канале «Царьград».

По словам специалиста, среди специфических признаков можно выделить: нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, увеличение или уменьшение зрачков. Кроме того, у человека может появляться онемение конечностей.

Разрыв сосуда на фоне аневризмы может произойти спонтанно или из-за травмы. В этом случае существует риск летального исхода, а также развитие инфаркта головного мозга или инсульта, рассказал медик.