Врач перечислил симптомы сахарного диабета

Симптомы сахарного диабета второго типа перечислил в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

«Сахарный диабет второго типа — это хроническое неинфекционное, эндокринное заболевание, которое нарушает липидный, белковый и углеводный обмен. Всему виной — генетика и факторы внешней среды (малоподвижный образ жизни и неправильное питание), снижающие чувствительность клеток и рецепторов к инсулину в тканях. Клетки перестают реагировать на повышение уровня глюкозы», — рассказал врач.

К симптомам заболевания он отнес слабость и сонливость, постоянную жажду и сухость во рту, частое мочеиспускание, усиленный аппетит, кожный зуд и медленно заживающие раны, а также проблемы со зрением и онемение конечностей.

Абакумов отметил, что симптомы диабета проявляются слабо, поэтому вычислить заболевание можно только с помощью исследований в лаборатории. Всем тем, кто заметил у себя что-либо из перечисленного, он посоветовал регулярно проходить обследования.

«Полностью излечиться от сахарного диабета второго типа нельзя. Но можно повысить качество жизни при нем. Внимательно следите за своим здоровьем и при первых признаках бегите к врачу, чтобы не стало слишком поздно», — призвал специалист.