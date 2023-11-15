Угодить всем! 57-летняя Наталья Штурм надела новый купальник

57-летняя певица и писательница Наталья Штурм надела новый купальник. Видео из бассейна знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артистка продефилировала вдоль бассейна в слитном купальнике желтого цвета с глубоким декольте. «Я не стараюсь угодить с купальниками. Их много, а я одна. Всем по вкусу найдется», — подписала ролик исполнительница.

Поклонники в комментариях восхитились образом и фигурой певицы. «Красота!», «Супер, Наталья!», «Ну, в этом купальнике вы определенно должны угодить всем! Потрясающий выбор», — написали они.

Ранее 45-летняя Любовь Толкалина снялась в бикини.