Показала истинное лицо. 57-летняя Штурм записала видео без фильтров

Показала истинное лицо. 57-летняя певица Наталья Штурм записала видео без фильтров. Она опубликовала его в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Вы не перестаете меня критиковать, поэтому сейчас я снимаю себя без фильтров вообще. И овал лица у меня такой же», — сказала артистка и назвала свой овал лица идеальным.

В ролике Штурм сидит на диване в красной водолазке с леопардовым принтом. Видно, что на ее лице нет косметики, а также не используются фильтры.

Ранее Наталья Штурм разделась в ванной московского отеля.