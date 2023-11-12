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10:00, 12 ноября 2023
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Показала истинное лицо. 57-летняя Штурм записала видео без фильтров

Показала истинное лицо. 57-летняя Штурм записала видео без фильтров

© Фото: @nataliashturm

Показала истинное лицо. 57-летняя певица Наталья Штурм записала видео без фильтров. Она опубликовала его в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Вы не перестаете меня критиковать, поэтому сейчас я снимаю себя без фильтров вообще. И овал лица у меня такой же», — сказала артистка и назвала свой овал лица идеальным.

В ролике Штурм сидит на диване в красной водолазке с леопардовым принтом. Видно, что на ее лице нет косметики, а также не используются фильтры.

Ранее Наталья Штурм разделась в ванной московского отеля.

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