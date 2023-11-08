«Я идеальная!» 57-летняя Наталья Штурм разделась в ванной московского отеля

57-летняя певица Наталья Штурм разделась в ванной московского пятизвездочного отеля. Фото она опубликовала в сторис на личной странице запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«После липосакции главное — не разъедаться. Сейчас я идеальная: вес 57 килограммов, рост 170 сантиметров», — написала артистка.

На снимке знаменитость позирует, сев на бортик ванны и вытянув ноги вперед. Перед подписчиками Штурм появилась в черном корсете на тонких лямках.

Ранее она опубликовала пикантные фото из постели.