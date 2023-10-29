Проблема людей с низкой самооценкой. Психолог раскрыл причины развития шопоголизма

Причины развития шопоголизма (патологической потребности в постоянных покупках) раскрыл в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. По его словам, в первую очередь это может стать следствием фоне стресса и эмоционального напряжения.

Кроме того, неконтролируемое желание покупать может быть вызвано низкой самооценкой и потребностью в новых впечатлениях и адреналине. По словам эксперта, покупки могут вызывать эйфорию и ощущение радости.

Влияние общества и рекламы тоже способно развить шопоголизм. Они могут формировать убеждение, что обладание материальными благами является залогом успеха и счастья, пояснил Долгов.

Чтобы избавиться от шопоголизма, специалист рекомендует обратиться к психологу, пройти практику осознанности, развить навык управления стрессом и вести финансовое планирование.