Чтобы не слиплось. Сколько можно съедать шоколада в день?

Чтобы не слиплось! О том, сколько можно съедать шоколада в день, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина.

Специалист разрешила за сутки съедать не более 30 граммов горького шоколада или 15-20 граммов молочного.

Если злоупотреблять лакомством, можно спровоцировать вздутие живота, тошноту и диарею. В перспективе есть последствия и посерьезнее: риск набора избыточной массы тела, развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.

Кроме того, Амеличкина призвала не кормить шоколадом детей до трех лет и отказаться от него, если в анамнезе есть сахарный диабет.

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