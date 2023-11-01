16:00, 01 ноября 2023
1 мин.
Чтобы не слиплось. Сколько можно съедать шоколада в день?
© Фото: Unsplash
Чтобы не слиплось! О том, сколько можно съедать шоколада в день, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина.
Специалист разрешила за сутки съедать не более 30 граммов горького шоколада или 15-20 граммов молочного.
Если злоупотреблять лакомством, можно спровоцировать вздутие живота, тошноту и диарею. В перспективе есть последствия и посерьезнее: риск набора избыточной массы тела, развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.
Кроме того, Амеличкина призвала не кормить шоколадом детей до трех лет и отказаться от него, если в анамнезе есть сахарный диабет.
Ранее призвали запасаться шоколадом на зиму. Этот продукт резко подорожает к Новому году!