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22:00, 08 ноября 2023
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Шокировала поклонников! Боня показала лицо до операции и без косметики

Шокировала поклонников! Боня показала лицо до операции и без косметики

© Кадр: @victoriabonya

Блогер и телеведущая Виктория Боня показала лицо до операции и без косметики в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и шокировала поклонников.

«Я знала, что могу вернуть себе то, как выглядела в 26 лет. Я долго программировала реальность, чтобы найти своего гения-доктора. Он повернул 20 лет вспять», — написала Боня.

43-летняя блогерша поделилась архивным видео, снятым в конце августа 2023 года. В ролике крупным планом видно ее лицо без косметики. Знаменитость отметила, что довольна результатами пластической операции и планирует показать лицо примерно через 10 дней.

Ранее Боня наконец-то показала лицо после пластики.

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