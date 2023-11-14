17:00, 14 ноября 2023
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«Шикарная Елена». Летучая в платье с глубоким декольте сверкнула пышной грудью
© Кадр: @elenapegas
Телеведущая Летучая в платье с глубоким декольте сверкнула пышной грудью на видео, которое опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
В ролике знаменитость позирует на бортике бассейна в черном платье с глубоким декольте и туфлях, а волосы оставила распущенными.
«Лена, вау, шикарна», «Вы великолепны», «Огонь», «Шикарная Елена», «Красоточка», «Лена действительно шикарна», «Красивая», «Грация», — написали поклонники.
Ранее Летучая шокировала россиян своей фигурой.