«А где маечка?» Фигура раздевшегося Шифрина наделала шума в сети

Сфотографировался в одних плавках и опубликовал снимок в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) юморист Нахим Шифрин. Фигура раздевшегося комика наделала шума в сети.

«Разрываюсь между требованиями свергнуть диктатора, заткнуть рот пожилой актрисе, начать рыть окопы, выдвориться из страны, совершить каминг-аут, про денежные трансферы даже не говорю. Собрав достаточное количество реквестов, я фотографируюсь в спортивной маечке, и внимание критиков тут же переключается на то, чтобы пристыдить меня еще и за это. Последнее переносится как раз легче всего», — подписал Шифрин снимок.

«Майку еле разглядела, пошла к окулисту. Вы большой молодец, в отличной форме!», «Народ вас любит и уважает — и в маечке, и без!», «Божественная фигура… Хоть маечка и подевалась куда-то», — отреагировали на увиденное юзеры.