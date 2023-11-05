Это универсально! Какие шапки подойдут под любые образы?

Варианты шапок, которые подойдут под любые образы, называет «Леди Mail.ru».

Один из универсальных вариантов — облегающая шапка бини с широкими отворотами. Она будет отлично смотреться и с пуховиком, и с косухой. Но лучше отдать предпочтение моделям белого, серого или бежевого цветов без декора.

«Конечно, если вы хотите превратить шапку в акцент, смело покупайте красную или зеленую бини. Но когда речь идет об универсальности, лучше придерживаться базовых решений», — отмечает автор.

Второй вариант — прикрывающий шею и уши капор с плоской верхней частью из шерсти или текстиля. Здесь также лучше отдавать предпочтение нейтральным расцветкам.

Хорошее решение — шапка мелкой вязки без ажурных узоров, гармонично сочетающиеся с любой верхней одеждой. «Если очень хочется добавить декор, остановитесь на сдержанной вышивке. От других акцентных деталей лучше отказаться», — рекомендует автор.