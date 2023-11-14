«Добро пожаловать!» SHAMAN неожиданно отреагировал на заявление Пугачевой

Неожиданной реакцией на заявление певицы Аллы Пугачевой поделился с «Газетой.ру» певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Он назвал Примадонну своей поклонницей.

«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!» — сказал артист.

В субботу, 11 ноября, Пугачева опубликовала в личном блоге большой пост, в котором упомянула Дронова. В 2013 году тогда еще неизвестный артист участвовал в шоу «Фактор А», а Примадонна сидела в жюри.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: "Вы еще обо мне услышите!" Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала Пугачева.

В этой же публикации она попросила своих противников не тратить силы на попытки ее уничтожить.