Ольга Серябкина опубликовала фото топлес

Фото топлес опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Ольга Серябкина.

Артистка позировала без одежды, прикрыв грудь руками. Она надела парик с голубыми волосами, а макияж сделала в нюдовых тонах.

«Красавица», «Невероятная», «Образ — просто отвал башки», «Огонь», «Самая сексуальная Мальвина», «Русалка», — написали поклонники.

Ранее 38-летняя Ольга Серябкина показала ягодицы в откровенном наряде.