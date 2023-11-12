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16:00, 12 ноября 2023
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Шокировала своим видом! Серябкина оголилась на пляжных фото

Шокировала своим видом! Серябкина оголилась на пляжных фото
© Фото: Telegram-канал Ольги Серябкиной

Шокировала своим видом! Певица Ольга Серябкина оголилась на пляжных фото, которые опубликовала в личном Telegram-канале.

На снимке знаменитость сидит на одном из пляжей Дубая. Она позирует в бикини черного цвета и солнцезащитных очках, а волосы оставила распущенными.

«Сексуальная», «Хорошее фото», «Очаровательно, эротично», «Как все красиво», «Красотуля», «Супер, класс», «Нереально красивые фото», «Вау», «Классная фигура», — написали поклонники.

Ранее Ольга Серябкина опубликовала фото топлес.

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