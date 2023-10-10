38-летняя Ольга Серябкина показала ягодицы в откровенном наряде

Ягодицы показала 38-летняя певица Ольга Серябкина. Она опубликовала фотографию с черно-белым фильтром на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Знаменитость позирует в черном топе и длинной юбке с разрезом, оголяющим ягодицы. Она стоит боком, выставив одну ногу вперед, и смотрит в камеру. Волосы артистка оставила распущенными.

«Твой супер эротический кадр и типаж! Все четко, с восторгом. Шикарная попа», «Фигура просто бомба», «Шикарно выглядишь», «С ума сойти от такой красавицы», «Орешек что надо», «Вот это попа», «Sexy», «Прекрасная фигура», «Олина попа. Ей даже песню посветили, да не одну походу, хорошая», «Просто пушка», — написали поклонники.