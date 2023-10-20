«Как из детства»: Сергей Безруков показал на видео квартиру родителей в Москве

Актер Сергей Безруков показал квартиру родителей в Москве. Видео из их дома он опубликовал в сторис на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

К отцу и матери артист приехал в гости вместе со своей супругой и детьми. «В квартире родителей всегда особенная атмосфера, как из детства, правда? С мамулей на нашей маленькой кухоньке», — прокомментировал артист, показывая интерьер жилища: холодильник с магнитами, паркет «елочкой», ковер на полу, мебельную стенку в большой комнате.