Люди
22:35, 20 октября 2023
1 мин.

«Как из детства»: Сергей Безруков показал на видео квартиру родителей в Москве

«Как из детства»: Сергей Безруков показал на видео квартиру родителей в Москве

© Кадр: @s_bezrukov

Актер Сергей Безруков показал квартиру родителей в Москве. Видео из их дома он опубликовал в сторис на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

К отцу и матери артист приехал в гости вместе со своей супругой и детьми. «В квартире родителей всегда особенная атмосфера, как из детства, правда? С мамулей на нашей маленькой кухоньке», — прокомментировал артист, показывая интерьер жилища: холодильник с магнитами, паркет «елочкой», ковер на полу, мебельную стенку в большой комнате.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.