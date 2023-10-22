Анна Семенович показала селфи-видео из ванной
© Кадр: @ann_semenovich
Селфи-видео записала в ванной и показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович.
«Всем доброе утро! Я сегодня очень рано проснулась, в восемь утра, потому что у меня съемка, хоть и воскресенье. Конечно, хотелось, честно говоря, поспать, отдохнуть, но работа есть работа», — призналась подписчикам лежащая в ванне артистка.
Она добавила, что, с другой стороны, рада, что снова смогла сделать любимую маску для лица и понежиться в ванне с солью, потому что очень соскучилась по этим процедурам за время отпуска.
Ранее Семенович сняла селфи-видео в купальнике без бретелей на отдыхе в Турции.