Как жить в кайф? Семенович шлет советы прямиком из ванны

Как жить в кайф? Певица Анна Семенович шлет советы фолловерам прямиком из ванны. Видео она опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Подписчица поинтересовалась у знаменитости, как научиться быть сексуальной и принять свои несовершенства. «Конечно, можно потратить всю жизнь на то, чтобы перекраивать себя, но это, я считаю, трата времени абсолютная. Нет, понятно, что серьезные дефекты можно исправить. Но перекраивать себя полностью под какой-то якобы эталон красоты — это просто глупо», — заявила она.

По словам Семенович, нужно работать с установками в голове: следует понять, что можно осознанно выбирать, жить счастливо или нет.

«Вот я хочу быть счастливой, поэтому каждое утро встаю, подхожу к зеркалу и говорю: "Как ты хороша, как я тебя люблю". Вот и все. Это очень просто», — заключила артистка.

Ранее Анна Семенович показала селфи-видео из ванной.