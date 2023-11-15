Люди
07:00, 15 ноября 2023
1 мин.

«Ножки — загляденье!» Откровенные кадры Семенович из бани

«Ножки — загляденье!» Откровенные кадры Семенович из бани

© Кадр: @ann_semenovich

Актриса и певица Анна Семенович опубликовала откровенные кадры из бани в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото звезда позирует в парной, она в черном бикини и банной шапочке, в руках держит веник. «А вы тоже любите баню?» — обратилась Семенович к поклонникам.

«Самая красивая, ножки — загляденье», «Восхитительная», «Отлично выглядите», «Шикарная», «Крутая», — восхитились поклонники образом актрисы.

Ранее Семенович опубликовала видео из ванны.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.