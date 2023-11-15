«Ножки — загляденье!» Откровенные кадры Семенович из бани

Актриса и певица Анна Семенович опубликовала откровенные кадры из бани в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото звезда позирует в парной, она в черном бикини и банной шапочке, в руках держит веник. «А вы тоже любите баню?» — обратилась Семенович к поклонникам.

«Самая красивая, ножки — загляденье», «Восхитительная», «Отлично выглядите», «Шикарная», «Крутая», — восхитились поклонники образом актрисы.

Ранее Семенович опубликовала видео из ванны.