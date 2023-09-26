Анне Семенович посоветовали отказаться от пения и варить пиво

Известная российская певица Анна Семенович поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) видеозаписью: в ролике она поет вживую. Многие пользователи сети раскритиковали вокальные данные артистки и посоветовали ей отказаться от пения.

«За столько лет в шоу-бизнесе не могут нанять педагога по вокалу», «Слуха нет вообще!», «И это называет пением?», «Вам тяжело петь, одышка слышна», «Лучше не петь. Например, можно сажать огурцы, солить рыбу, варить пиво, но не петь», «Голоса и правда нет. Разочаровала», — прокомментировали подписчики исполнительницы.