«Посмотрите с другой стороны»: Анна Семенович дала совет плюс-сайз-подписчикам

Рекомендацию своим плюс-сайз-подписчикам дала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анна Семенович.

В рубрике «Вопрос/ответ» фолловеры спросили совета у артистки, как полюбить себя в большом весе. «Посмотрите на это с другой стороны: все эти ваши килограммы — это килограммы счастья. Поэтому их должно быть много. Счастья должно быть много», — сказала Семенович.

Кроме того, знаменитость отметила, что игнорирует хейт: не реагирует на людей, которые пишут гадости, поскольку считает их глупыми и несчастными. По словам Семенович, когда человек наслаждается своей жизнью, ему нет дела до других.

Ранее Анна Семенович дала рекомендации по выбору спутника жизни.