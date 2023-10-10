Анна Семенович сняла видео-селфи в купальнике без бретелей

Селфи в купальнике сняла певица Анна Семенович. Видео она опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Какое счастье оказаться на солнце, в тепле, в красоте. В Москве, когда я улетала, был снег. Это, конечно, жесть. Снег в октябре — что это такое вообще? Но тут у меня прекрасная погода. Я в своем любимом отеле Турции. Выбрала самый приватный номер, чтобы отдохнуть, и никто не глазел. Я буду не одна, у нас будет романтическая неделя», — сказала артистка в одной из сторис.

В ролике Семенович позирует перед камерой с распущенными волосами. Она показала лицо без макияжа, но с фильтрами, и продемонстрировала глубокое декольте в купальнике без бретелей.