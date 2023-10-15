Эстрадная певица Семенова вернулась к изменившему ей мужу Церишенко

62-летняя известная советская и российская эстрадная певица, композитор, телеведущая и киноактриса Екатерина Семенова простила измену своего мужа, юмориста Михаилу Церишенко и вернулась к нему спустя пять лет после расторжения брака. Об этом артистка рассказала артистка в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По ее словам, сейчас она чувствует себя на 27 лет — певица даже решилась на смену имиджа на фоне вновь появившихся отношений. Семенова подчеркнула, что в этом году их связи исполнится уже 25 лет, но в официальный брак она возвращаться не спешит.

Известно, что измена супруга тяжело сказалась на состоянии артистки. У нее появилась реактивная депрессия, с которой она боролась несколько лет. Потеряв жену, Церишенко всячески старался вернуть ее, что у него получилось.

«Время показывает, что расходы у всех разные, но в какой-то момент ты понимаешь, что это твой родной человек», — пояснила артистка.