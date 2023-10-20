Семен Слепаков лишился всей недвижимости в России

Своей последней недвижимости в России лишился юморист Семен Слепаков (признан иностранным агентом). По данным SHOT, он продал свою квартиру в центре Москвы в начале октября.

Как сообщает источник, изначально свои апартаменты в жилом комплексе Park Residence юморист выставлял на продажу еще до переезда в Израиль в 2022 году. Начальная стоимость жилья составляла 295 миллионов рублей, однако потенциальному покупателю предлагалась скидка в размере 25 процентов.

Кто и за сколько купил пятикомнатную квартиру площадью 271 «квадратов» без отделки в элитном комплексе, не раскрывается.

Ранее экс-супруг Бузовой Тарасов продал квартиру в Москве и попал под суд.