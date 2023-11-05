И никакого стресса! Эти семь продуктов помогут снять напряжение!

Семь продуктов, которые помогут снять напряжение, назвали специалисты Роспотребнадзора. Ешьте их — и не будет никакого стресса!

«Нередко в период стресса, особенно затяжного, когда напряжение и чувство тревожности становятся постоянными, люди начинают «заедать» проблемы, злоупотреблять сладкой, жирной пищей и фастфудом. В эти моменты очень важно взять себя в руки и правильно выстроить рацион», — отметили представители ведомства.

Побороть тревогу помогут продукты с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, ферментов, а также те, которые могут спровоцировать выработку «гормонов счастья» — дофамина, серотонина и эндорфина.

Эксперты порекомендовали обратить внимание на пшеничные отруби — лидера по содержанию клетчатки. Не менее полезен богатый клетчаткой, а также уменьшающим беспокойство магнием инжир.

Жирная морская рыба (лосось, палтус, сардина, сельдь, скумбрия, тунец, форель и другие) содержит жирные кислоты омега-3, снижающие уровень беспокойства за счет влияния на противовоспалительные механизмы головного мозга. Более того, в составе этой рыбы есть витамины группы В, витамин D, магний и цинк, необходимые организму в стрессовых ситуациях.

Отличный вариант для антистресс-рациона — брокколи. Там есть предотвращающие симптомы депрессии клетчатка, магний, витамин С и фолиевая кислота, а также обладающим успокаивающим действием сульфорафаном.

Темный шоколад активизирует выработку «гормонов счастья» и вызывает легкую эйфорию. Но им лучше не увлекаться, отметили в Роспотребнадзоре.

Регулярное употребление кефира и других ферментированных продуктов положительно влияет на функцию кишечника, что позволяет снизить уровень тревожности. Еще в кефире есть триптофан, из которого образуется ранее упомянутый серотонин.

Содержащийся в куркуме куркумин действует, как антидепрессант. «Исследования показывают, что это пищевое соединение эффективно при лечении депрессии за счет благотворного влияния на обмен моноаминов», — пояснили эксперты.

Они упомянули и продукты, которые усиливают стресс. Так, в период особенной тревожности лучше отказаться от кофе и алкоголя.