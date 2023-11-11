«Сексуальная кошка». 44-летняя Летучая шокировала россиян своей фигурой

44-летняя телеведущая Елена Летучая шокировала россиян своей фигурой в личном Telegram-канале.

В ролике знаменитость идет по пляжу в розовом слитном купальнике с разрезами на боках и с собранными в хвост волосами. В руках она несет туфли на каблуке и бутылку шампанского.

«Сексуальная кошка», «Вот бы еще увидеть продолжение — прекрасный вид сзади», «Фигура огонь», «Тропикана-женщина», «Вы восхитительная», «Красавица», «Вы прекрасны», «Фигура просто супер», «Восхитительна и сексуальна», «Очень красиво», — написали поклонники.

Ранее Елена Летучая захотела похвалить мужчин.