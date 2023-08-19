Сексолог назвала повышающие мужское либидо ароматы

Повышающие мужское либидо ароматы назвала в беседе с «Газетой.Ru» сексолог и психолог Светлана Фаст. Она порекомендовала использовать эфирные масла с афродизиаками во время любовных утех.

По словам специалиста, чувствовать себя успешнее, мужественнее и сексуальнее представителям мужского пола помогает аромат пачули. «Он усиливает потенцию и делает тело более восприимчивым к ласкам», — заявила она.

Аромат иланг-иланга, продолжила Фаст, усиливает половое влечение, а аромат имбиря способствует быстрому восстановлению в перерывах между половыми актами.