01:01, 19 августа 2023
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Сексолог назвала повышающие мужское либидо ароматы
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Повышающие мужское либидо ароматы назвала в беседе с «Газетой.Ru» сексолог и психолог Светлана Фаст. Она порекомендовала использовать эфирные масла с афродизиаками во время любовных утех.
По словам специалиста, чувствовать себя успешнее, мужественнее и сексуальнее представителям мужского пола помогает аромат пачули. «Он усиливает потенцию и делает тело более восприимчивым к ласкам», — заявила она.
Аромат иланг-иланга, продолжила Фаст, усиливает половое влечение, а аромат имбиря способствует быстрому восстановлению в перерывах между половыми актами.