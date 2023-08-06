Люди
10:01, 06 августа 2023
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Психолог назвала главный страх москвичей

Психолог назвала главный страх москвичей

© Фото: Unsplash

Главный страх москвичей в беседе с «Мослентой» объяснила руководитель Центра сексуального здоровья, психолог-сексолог клиники МЕДСИ Анна Коренева. По ее словам, жители столицы бояться находится в состоянии любви.

Собеседница пояснила, что это страх вызван боязнью быть уязвленным, а также нежеланием брать на себя ответственность. Сегодня все чаще взрослы люди вместо ответственности предпочитают потребительское отношение к жизни, поделилась своим мнением сексолог.

Кроме того, многих пугают мрачные представления о своем будущем в отношениях или неприятный прошлый опыт, добавила Коренева.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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