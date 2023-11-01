«Я прожила много боли». Секс-символ 90-х сделала откровенное признание

Откровенное признание после смерти мужа сделала звезда и секс-символ 90-х годов, певица Натали. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что задумалась о смене деятельности.

«Я прожила много разных стадий своего горевания, утраты, боли… [Пора] двигаться дальше, и совсем необязательно по тому же пути», — поделилась своими переживаниями певица.

Муж Натали совершил суицид в июле 2023 года. Он тяжело перенес заболевание коронавирусом, наблюдался в клинике с постковидной депрессией. Супруги провели вместе более 30 лет и воспитывали троих общих детей.