17:30, 09 ноября 2023
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Секретное тату Ким Кардашьян! Где секс-символ набила рисунок?
© Фото: @kimkardashian
Свою секретную татуировку показала в одном из выпусков шоу The Kardashians бизнесвумен, светская львица и секс-символ Ким Кардашьян. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Звезда показала, где она набила рисунок. Она оттянула нижнюю губу и продемонстрировала на слизистой выполненный чернилами символ бесконечности.
Кардашьян призналась, что сделала тату в ночь перед съемками шоу Saturday Night Live в 2021 году. «Я забываю об этом, но время от времени, когда чищу зубы ниткой, задаюсь вопросом: "Что это за черная линия у меня во рту?!"» — пошутила она.
Ранее Кардашьян продемонстрировала фигуру в обтягивающем платье.