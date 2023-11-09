Секретное тату Ким Кардашьян! Где секс-символ набила рисунок?

Свою секретную татуировку показала в одном из выпусков шоу The Kardashians бизнесвумен, светская львица и секс-символ Ким Кардашьян. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Звезда показала, где она набила рисунок. Она оттянула нижнюю губу и продемонстрировала на слизистой выполненный чернилами символ бесконечности.

Кардашьян призналась, что сделала тату в ночь перед съемками шоу Saturday Night Live в 2021 году. «Я забываю об этом, но время от времени, когда чищу зубы ниткой, задаюсь вопросом: "Что это за черная линия у меня во рту?!"» — пошутила она.

Ранее Кардашьян продемонстрировала фигуру в обтягивающем платье.